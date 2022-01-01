В Пермском крае запретят продажу алкоголя 1 сентября Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края в День знаний 1 сентября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения вводятся в соответствии с постановлением правительства Прикамья. Об этом сообщает «Рифей».

Нарушение данного требования влечёт за собой наказание в виде административного штрафа до 40 тыс. руб. для должностных лиц и до 300 тыс. руб. для юридических. Также предусмотрена конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.





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