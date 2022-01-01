В Яндекс Такси объявили о повышении цен на поездки в Перми Это позволит частично компенсировать рост стоимости обслуживания автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис Яндекс Такси и сотрудничающие с ним таксопарки обновят тарифную сетку в Перми, об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом заметного роста стоимости поездок для клиентов не планируется, а интерес водителей к работе в системе должен вырасти.

Например, если раньше поездка в Перми длиной 6 км и длительностью 13 мин. по тарифу «Эконом» могла стоить 119 руб, то теперь её стоимость будет равняться 131 руб.

«Это решение мы приняли совместно с нашими партнерами в регионе таким образом, чтобы, с одной стороны, улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой – по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории», — объяснили в пресс-службе сервиса.

О фактических изменениях таксопарки и Яндекс Такси в самое ближайшее время напрямую оповестят водителей.

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