Пермский край стал лидером среди российских регионов по уровню домашнего насилия в пандемию Первую строчку Прикамье делит с Санкт-Петербургом Поделиться Твитнуть

Топ российских регионов с самым высоким уровнем домашнего насилия возглавили Пермский край и Санкт-Петербург. Такие данные приводит Консорциум женских неправительственных объединений, исследовавших приговоры судов за период пандемии COVID-19 (2020-2021).

Организация проанализировала 11 175 судебных приговоров, вынесенных за «убийство», «убийство в состоянии аффекта» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Авторы исследования пришли к выводу, что самый высокий уровень домашнего насилия фиксируется в делах, рассмотренных в Санкт-Петербурге и Пермском крае (по 77%), в Омской, Московской и Курганской областях (по 75%). В среднем по России показатель составил 70%.

По мнению консорциума, реальное число погибших от домашнего насилия может быть ещё выше, поскольку многие приговоры публикуются с опозданием либо вообще не публикуются.

«За два коронавирусных года в России доля убитых женщин в ситуации домашнего и партнёрского насилия значительно выросла по сравнению с предыдущими годами, — говорится в исследовании. — Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что режим самоизоляции спровоцировал всплеск партнёрского насилия».

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