«Метафракс» помогает Губахе преображаться Поделиться Твитнуть

В центре города Губаха Пермского края завершен капитальный ремонт 21 жилого дома. Многоквартирные здания отремонтированы по проспекту Ленина, Октябрьскому проспекту и улице Дегтярева. Ещё пять домов находятся в работе, их планируется обновить до конца года.

Комплексная реконструкция центрально-планировочного района Губахи проводится в рамках четырехстороннего соглашения между правительством Прикамья, ПАО «Метафракс Кемикалс», администрацией Губахинского муниципального округа и региональным фондом капремонта. Строительно-монтажные работы на 85% оплатил фонд капремонта, 15% на себя взял муниципалитет, а разработку проектно-сметной документации обеспечил «Метафракс». Этот документ, подписанный в январе 2020 года, стал первым в регионе соглашением о капремонте домов при поддержке градообразующего предприятия.

Проект предусматривает ремонт крыш, фасадов и фундаментов 26 зданий. После принятия работ на весь ремонт действует пятилетний гарантийный срок. Обновление домов выполняется в едином стиле как по цветовому, так и композиционному решению. В результате, формируется цельный архитектурный ансамбль центра города.

По сообщению пресс-службы «Метафракс Групп»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.