Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центра России продлён до 29 августа Ограничения касаются 11 российских аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ продлён до 29 августа, сообщается на сайте Росавиации. Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Брянск, Элиста, Симферополь, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

Добавим, что правительство РФ выделит 2,5 млрд руб. 11 закрытым аэропортам юга и центра России. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Помощь оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала.









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