Елена Синица
На стройплощадке нового здания художественной галереи ведётся монтаж металлоконструкций
Уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса
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Компания «ЛимакМаращСтрой», занимающаяся строительством нового здания Пермской художественной галереи, рассказала о динамике работ на стройплощадке. Информация опубликована на сайте подрядчика.
Так, сейчас ведётся монтаж металлоконструкций. Уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса. Также на площади 4624 кв. м выполнено устройство гидроизоляции фундамента и стен.
На стройплощадке работают 167 специалистов.
Напомним, строительство здания Пермской художественной галереи площадью более 21,6 тыс. кв. м является одним из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. Работы должны быть завершены в декабре 2023 года.
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