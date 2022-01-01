Елена Синица На стройплощадке нового здания художественной галереи ведётся монтаж металлоконструкций Уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «ЛимакМаращСтрой», занимающаяся строительством нового здания Пермской художественной галереи, рассказала о динамике работ на стройплощадке. Информация опубликована на сайте подрядчика.

Так, сейчас ведётся монтаж металлоконструкций. Уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса. Также на площади 4624 кв. м выполнено устройство гидроизоляции фундамента и стен.

На стройплощадке работают 167 специалистов.





Напомним, строительство здания Пермской художественной галереи площадью более 21,6 тыс. кв. м является одним из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. Работы должны быть завершены в декабре 2023 года.

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