Компания «Новогор-Прикамье» сообщила об отключениях воды в Перми до 26 августа Поделиться Твитнуть

В компания «Новогор-Прикамье» рассказали об отключениях холодной воды, которые запланированы до 26 августа.

Так, в воскресенье, 21 августа, с 09:00 до 13:00 не будет холодной воды в домах №24, 24а, 25, 25а, 25б, 27, 29, 29а, 31, 33 по ул. Баумана,, в домах №3, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а по ул. Братьев Игнатовых, а также по адресам шоссе Космонавтов, 141, Мира, 70в.

В понедельник, 22 августа, отключат холодную воду на ул. Пожарского, 11б, 11в, 11г, 13, 17, 17а, 19.

В среду, 24 августа с 09:00 до 20:00 не будет воды в домах № 21, 21б, 23, 23а, 25 по ул. Советской Армии.

На сутки, с 9:00 24 августа до 9:00 25 августа нужно запастись водой жителям домов № 20/1, 20/2, 20/3 по ул. Вильямса.

С 19:00 24 августа до 10:00 26 августа не будет воды в домах №53, 59, 61 по ул. Леонова,

25 августа с 9:00 до 19:30 отключат холодную воду по следующим адресам в Свердловском районе:

- ул. Моторостроителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21;

- ул. Серебрянский проезд, 2а, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

-ул. Солдатова, 28а, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 44, 45;

- ул. Обвинская, 9;

- ул. Саранская, 5а и 9.

26 августа с 9:00 до 20:00 останутся без воды дома в Индустриальном районе по адресам:

- ул. Советской Армии, 92;

- ул. Декабристов, 35, 60;

- ул. Подводников, 29, 33.

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