Окончены поиски пропавшего в Пермском крае 28-летнего мужчины Поделиться Твитнуть

В Прикамье окончились поиски пропавшего 28-летнего мужчины, сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59»

«Найден, жив! Просьба снять репосты», - говорится в сообщении в соцсетях отряда. Добровольцев поблагодарили за помощь в поисках молодого человека.

Напомним, жителя деревни Алекова Кудымкарского района искали с 19 августа. Он вышел из дома и пропал.

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