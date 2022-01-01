В Пермском крае работодатели предлагают соискателям зарплату на 4,8 тыс. руб. больше, чем они ожидают Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среднем работодатели Пермского края предлагают соискателям зарплату в размере 45 569 руб., и это на 4897 руб. больше, чем они ожидают. Об этом говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наиболее сильный разрыв (на 23 011 руб.) зафиксирован в сфере консалтинга и консультирования: соискатели здесь рассчитывают в среднем на 36 300 руб., а им предлагают, так же в среднем, 59 311 руб.

На втором месте по разрыву спроса и предложения — вакансии банковской сферы. Здесь средняя зарплата составляет 51 829 руб., а запросы по резюме скромнее на 9829 руб.

В сфере маркетинга и рекламы средняя предлагаемая зарплата составляет 46 361 руб., а средняя ожидаемая — 38 232 руб., что на 8129 руб. меньше.

Далее идут вакансии в сфере науки и образования (предлагают 42 901 руб., соискатели рассчитывают на 35 832 руб., разница составляет 7069 руб. в пользу предложения), в сфере рабочего персонала (48 314 руб. против 42 383 руб., разница на 5931 руб.), в сфере медицины и фармацевтики (предложение — 49 768 руб., ожидание — 44 805 руб.), в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» (предложение — 40 971 руб., ожидание — 36 465 руб.).

Как объясняют специалисты, есть несколько причин, почему предлагаемые заплаты больше, чем указанные в резюме. Во-первых, сказывается нехватка специалистов. Во-вторых, есть разница между требованиями работодателей и компетенциями соискателей. В частности, могут не совпадать опыт и конкретные навыки, а также узкие специализации (такое нередко можно встретить в сфере медицины, маркетинга).

При этом остаётся немало профессиональных сфер, где ожидания соискателей превышают средние зарплатные предложения работодателей. Так, в сфере «Домашний персонал» работодатели предлагают 33 055 руб., а соискатели в среднем рассчитывают на 14 611 руб. больше. Юристы запрашивают за свою работу на 4576 руб. больше (42 951 против 38 375 руб.), то же в сфере «Спорт, фитнес, красота» — 40 148 против 35 795 руб.

Добавим, что лидером по уровню средних предлагаемых зарплат стала сфера «Высший менеджмент» (60 009 руб.). Она же на первом месте по зарплатным ожиданиям — 58 676 руб.

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