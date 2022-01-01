В детсадах Перми откроют группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой» Группы 4-часового пребывания рассчитаны на приём детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября в 21 детском саду Перми откроются группы 4-часового пребывания для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет, об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

Формат группы поможет ребёнку привыкнуть к условиям детского сада, адаптироваться к коллективу, режиму дня и правилам дошкольного учреждения.

Группы будут работать в детских садах № 23, 36, 111, 134, 227, 252, 291, 364, 390, 393, 404, 407, 418, 419, «Академика», «Взлёт», «Галактика», «Глобус», «Зодчий», «IT мир», «Планета «Здорово», а также в дошкольных образовательных учреждениях при школах № 44 и 63.

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