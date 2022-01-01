Пермская краевая служба спасения переведена на Единую систему экстренного вызова 112 Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон.

Благодаря интеграции системы 112 с дежурной сменой Пермская краевая служба спасения перешла на Единую систему экстренного вызова. Об этом сообщили в минтербезе региона.

Ранее дежурный диспетчер получал сообщения от специалиста Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС по телефону, и это требовало дополнительного времени.

Отмечается, что работа по интеграции оперативных диспетчерских служб в единую систему в рамках Соглашения об информационном взаимодействии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» проводят специалисты ГКУ Пермского края «Гражданская защита». К системе уже подключены полиция, пожарные, скорая помощь, служба спасения города Перми, диспетчеры ЖКХ и другие службы.

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