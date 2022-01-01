В Пермском крае диспансеризацию можно будет пройти в торговых центрах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минздраве Прикамья озвучили предварительные итоги диспансеризации, которая после вспышки коронавируса возобновилась в регионе с 1 марта.

Сообщается, что наиболее активно возможностью пройти диспансеризацию пользуются жители Бардымского, Большесосновского, Чернушинского, Кишертского и Краснокамского округов.

Благодаря осмотрам удалось впервые выявить 2 339 пациентов с болезнями системы кровообращения, 153 пациентов с сахарным диабетом, у 29 жителей обнаружены злокачественные новообразования, из которых 11 — на начальных стадиях.

18 тыс. человек, перенёсших COVID-19, после углублённой диспансеризации были направлены на реабилитацию.

За полгода профилактические обследования прошли 270 тыс. детей. У более 2,5 тыс. несовершеннолетних впервые выявлены патологии.

Предварительные итоги диспансеризации были озвучены на заседании правительства края. После доклада губернатор Дмитрий Махонин отметил, что необходимо повысить доступность обследований и увеличить охват населения диспансеризацией. Он поручил профильным ведомствам проработать возможность прохождения профилактических осмотров в мобильных пунктах в торговых центрах края.

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