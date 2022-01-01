В Перми на ул. Докучаева появилась выделенная полоса для автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ул. Докучаева в краевом центре организована выделенная полоса для движения городского общественного транспорта, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выделенка появилась после завершения ремонта дороги между остановками «База сельхозтехники» и «Сосновый бор».

Теперь автобусы, следующие из Кировского и Дзержинского районов, будут меньше зависеть от трафика на этом участке и начнут точнее соблюдать расписание, отметили в мэрии. При этом увеличится скорость сообщения маршрутов № 6, 15 и 60, а также маршрутного такси № 10т.









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