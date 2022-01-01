Александр Бастрыкин поручил помочь блокаднице из Прикамья получить памятный знак Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил помочь блокаднице, которая сейчас проживает в Пермском крае, в решении её проблемы, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поясняется, что пожилая женщина из-за ошибки в архивных документах никак не может получить памятный знак о том, что в годы Великой Отечественной войны она проживала в Ленинграде. До сих пор чиновники отказывали пенсионерке в выдаче знака.

Глава СКР дал задание руководителям следственных управлений по Санкт-Петербургу и по Пермскому краю оказать ветерану всестороннюю помощь.

Данный вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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