Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 19 по 21 августа Поделиться Твитнуть

19 августа в 16:00 в НИУ ВШЭ кинопродюсер Наталья Дрозд проведёт лекцию «В чём заключается профессия продюсера» (16+). Наталья специализируется на авторских фильмах, ищет таланты по всей России и проводит обучающие лекции и мастер-классы для режиссёров и продюсеров.

19 августа в 19:00 на площади перед Пермским театром оперы и балета стартует спектакль-променад Location (12+).

20 августа в с. Насадка пройдёт фестивальная ярмарка «Дары земли» (0+). Гостей ждут гастрономические площадки, выставки декоративно-прикладного творчества местных жителей, ярмарочные ряды и выставка цветов и плодов. Организаторы планируют подготовить к печати сборник «Побасенки насадских огородников».

20 августа в 12:00 и 14:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках цикла летних экскурсий «Экосезоны» пройдёт геологическая экскурсия (6+). Геолог и краевед Владислав Тимофеев расскажет об истории образования Хохловского холма, почему этот холм такой высокий, где в «Хохловке» можно увидеть горные породы, которым 270 миллионов лет. Участники экскурсии увидят карстовые воронки, узнают, как связано пермское море, гипсы на противоположном берегу залива и солеваренный комплекс.

Пермский краеведческий музей

20 августа в 12:00 и 17:00 в «Хохловке» стартует новый проект «Выходные дни с носителями традиционной культуры» (6+). Гости музея научатся печь уникальные гамицкие калачи, услышат народные песни Осинского района, побывают на выставке осинских художников, разучат «Верхнедавыдовскую кадриль», примут участие в ремесленных мастер-классах. Об истории Осы расскажет старший научный сотрудник Осинского краеведческого музея, почётный гражданин Осы Галина Клыкова, состоится открытый показ документальных фильмов «Осинская околица», «Александр. Повесть судьбы» и встреча с их автором — фотохудожником и режиссёром Сергеем Беловым.

20 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Бернини» (12+). В фильме можно увидеть коллекцию скульптуры Джана Лоренцо Бернини из собрания галереи Боргезе в Риме.

20 и 21 августа с 12:00 до 17:00 в Белогорском монастыре состоится традиционный фестиваль православной культуры «Свет Белогорья» (0+): обширная программа с творческими выступлениями, мастер-классами, выставками, лекциями и спортивными состязаниями в традициях народных гуляний, православная кухня, терем русских игр, казачий стан, торговая ярмарка и колокольная музыка. Участники фестиваля — академический хор «Млада», виртуоз-балалаечник Виктор Надымов, арт-группа LARGO и др. Одним из ключевых моментов фестиваля станет праздничная божественная литургия, которую проведёт митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий 21 августа в 09:00 в Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря.

До 21 августа в Перми проходит II Международный кинофестиваль «Форма жизни» (16+): международный и национальный конкурсы, в которые входят документальные и научно-популярные фильмы, посвящённые всем формам жизни на планете. В международный конкурс фестиваля вошли девять документальных фильмов, которые рассказывают об экологии и поднимают темы, связанные с сохранением природного баланса и местом человека в этом балансе. Участвуют картины из России, Израиля, Китая, Канады, США, Сербии и Казахстана. 19 августа в 21:00 пройдёт «Ночь кино" в «Триумфе» (18+) — для ночного показа организаторы фестиваля выбрали российский комедийный сериал «Зелёный мэр» (18+) — о троих приятелях, которые пытаются спасти родной город от экологической катастрофы. После показа нескольких серий сериала (режиссёр Фёдор Балванович) запланирована творческая встреча с представителем команды фильма, обсуждение социальных и творческих вопросов кинопроизводства и других актуальных тем. Церемония закрытия фестиваля пройдёт 21 августа в 18:00 в Органном концертном зале. Зрители увидят картину Юрия Анкарани «Атлантида» (16+) о молодом человеке с острова на краю Венецианской лагуны. Герой фильма пытается создать самую быструю лодку в лагуне, однако его действия наносят вред окружающей среде.

21 августа в с. Троица в Доме-музее Василия Каменского пройдёт поэтический фестиваль «Звенидень» (0+). Гости фестиваля побывают на литературных мастер-классах, примут участие в поэтическом слэме, услышат стихи молодых пермских поэтов, а также увидят спектакль по произведению Даниила Хармса «Пейте уксус, господа».

Пермский краеведческий музей

21 августа с 14:00 до 17:00 в сквере у Пермского театра оперы и балета пройдёт благотворительная акция «Собака-обнимака» (0+). Цель акции — сбор средств на новое помещение для приюта «Матроскин». В программе праздника — живая музыка, фотосессии с собаками и многое другое.

21 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет «Парк» (16+) Анжелена Прельжокажа — один из самых знаменитых балетов конца XX столетия. Музыка Моцарта, костюмы галантной эпохи, знаменитый летящий поцелуй, особая пластика танцев и звёзды Парижской оперы Матье Ганьо и Алис Ренаван, достойно принявшие эстафету от легендарных первых исполнителей — Лорана Илера и Изабель Герен, делают «Парк» событием, которое нельзя пропустить.

21 августа в 15:00 в Чайковском, в новом «Экопространстве» по ул. Ленина, 57 открывается Первая выставка современного искусства местных художников «Точка входа: 56.7757, 54.1551» (12+). Это новая точка отсчёта в системе координат актуального искусства города. Участники выставки предлагают объединить различные точки зрения о прекрасном в полифонию образов и поразмышлять о городской идентичности сквозь призму творчества.

Помимо выставочной экспозиции в течение двух недель будет запущена активная публичная программа, где каждый сможет найти себе событие по душе: перформансы, мастер-классы от художников, лекции по истории искусства, урбанистике, экологии и бизнесу, просмотры фильмов и видео-арта, концерты андеграундных музыкантов Чайковского.

21 августа в 17:00 в парке им. Чехова пройдёт концерт ансамбля «Ба-ба-ту» (6+).

24 августа в 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация серии путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым» (12+). Участники: продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева и команда авторов путеводителя — Елена Растянис, Алексей Рачунь, Анастасия Есаева, Елена Мазур.

До 24 августа в Пермской краевой библиотеке им. Горького можно увидеть выставку к 80-летию со дня рождения певца и композитора Муслима Магомаева (12+). На ней представлены книги, написанные Магомаевым, материалы о самом певце, а для тех, кто хочет послушать песни в его исполнении, подобраны грамзаписи.

До 24 августа в киноцентре «Премьер» в рамках Летнего фестиваля итальянских комедий демонстрируется фильм «Венецианские львы» (16+).

До 27 августа на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции оперы Доницетти «Дон Паскуале» (16+) из Гамбургской государственной оперы.

До 31 августа в музее современного искусства PERMM продолжаются экскурсии по выставке «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+), детские игровые программы (6+), уличные экскурсии по паблик-арт маршруту и долине у музея (12+). Подробное расписание здесь.

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье — игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступления уличных музыкантов и многое другое.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе «ВКонтакте» можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 18 сентября в Пермской Арт-резиденции можно увидеть выставку «Всегда готов к рок-н-роллу» (0+), созданную в соавторстве Юрием Шикиным и Юрием Лапшиным и представляющую собой осмысление рок-н-ролла и его влияния на современную культуру и самоопределение целого поколения. Выставку дополняют уникальные архивные кадры с выступлениями пермских музыкантов из коллекции «Нового курса», а также работы Лизы Юшковой и Егора Субботина.

До 22 июля 2023 года на сайте Medici.TV можно увидеть камерную оперу Сивана Эльдара в сопровождении оркестра Le Balcon под управлением Максима Паскаля Like flesh (16+).

До 11 июля 2023 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции оперы Россини «Моисей и фараон» (16+) в оригинальной постановке Тобиаса Кратцера.

До 8 февраля 2023 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции: пианистка Мария Жаун Пиреш исполняет произведения Моцарта (16+).

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