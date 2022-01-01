Трамваи временно перестали доезжать до железнодорожного вокзала Перми Поделиться Твитнуть

В Перми трамваи № 4, 5 и 7 временно начали следовать по измененным маршрутам. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Telegram-канал «Пермский транспорт».

Причина — неполадки на линии в районе ст. Пермь II. Туда движение электротранспорта в настоящее время не осуществляется.

Маршруты № 4, 5 и 7 сейчас разворачиваются в трамвайном кольце на ул. Стахановской.

Пассажирам рекомендуют быть внимательными. Следить за движением городского общественного транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «Гортранс».

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