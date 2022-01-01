Рождаемость в Пермском крае снизилась на 6,6% Естественная убыль населения за первое полугодие составила 7 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Демографическая ситуация в Пермском крае за первое полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась уменьшением числа родившихся на 6,6% и снижением количества умерших на 1,6%, об этом сообщили в Пермьстате.

Так, за январь-июнь 2022 года в Прикамье родилось 11 490 человек. При этом в последние годы наблюдается сохранение тенденции рождения второго (или последующего) ребёнка. Так, в анализируемом периоде доля родившихся вторых детей составила 34,7% в общем числе новорождённых, третьих — 21,4% (в аналогичном периоде прошлого года — 37 и 20,9% соответственно).

Умер 18 491 житель. Естественная убыль населения составила 7001 чел. (в первом полугодии 2021 года — 6498).

В структуре смертности населения Пермского края первое место занимают болезни системы кровообращения (47,4%), на втором - новообразования (13,8%), несчастные случаи, травмы и отравления - на третьем (7,8%).

На общие тенденции депопуляции влияет высокая смертность людей трудоспособного возраста. Среди всех умерших за первые 6 месяцев текущего года лица трудоспособного возраста составили 24,6% (4547 чел.), из которых 79% — мужчины.

Ситуация в бракоразводных процессах края в сравнении с предыдущим годом характеризовалась уменьшением числа зарегистрированных браков (на 5,1%) и снижением количества разводов (на 3,5%).

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