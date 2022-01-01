В сентябре в налоговых органах Пермского края пройдёт реорганизация Количество инспекций сократится с 15 до 12 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В сентябре 2022 года пройдёт реорганизация территориальных налоговых органов, которая предусматривает укрупнение инспекций края путем присоединения, об этом сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Пермскому краю.

Сегодня в Прикамье работают 15 налоговых инспекций, а с 19 сентября их количество сократится до 12.

Пройдут следующие изменения:

- ИФНС России по Индустриальному району Перми присоединится к Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краю.

- Межрайонная ИФНС России № 9 по Пермскому краю присоединится к ИФНС России по Мотовилихинскому району Перми с переименованием в Межрайонную ИФНС России № 23 по Пермскому краю.

- Межрайонная ИФНС России № 2 по Пермскому краю присоединится к Межрайонной ИФНС России № 11 по Пермскому краю.

В УФНС пояснили, что реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и качестве их обслуживания.

Приём будет осуществляться в тех же операционных залах по прежним адресам.

Добавим, что модернизация организационной структуры ФНС России проходит поэтапно на территории всей Российской Федерации. Ее основной целью заявляется "повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг".

Подробную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222-222.

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