На ул. Уинской в Перми 19 августа отключат светофоры на двух перекрёстках Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 19 августа в связи с профилактическими работами с 09:00 до 17:00 будут отключены светофоры на двух перекрёстках, сообщили в ГИБДД.

Светофорные объекты не будут работать на пересечении улиц Пушкарской и Уинской, а также Уинской и Шмидта.

«Уважаемые водители, будьте внимательны, снижайте скорость и руководствуйтесь Правилами дорожного движения!» — обратились к горожанам сотрудники госавтоинспекции.

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