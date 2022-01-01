В Пермском крае изготовят «Солонку дружбы»
Традиционный предмет кухонной утвари создадут участники нового фестиваля «РасСОЛЬник» (0+)
В предстоящую субботу, 20 августа, на территории музея-заповедника «Сользавод» (Соликамск) пройдёт новый для Пермского края фестиваль «РасСОЛЬник» (0+).
Как уточняют организаторы, лейтмотивом события станут «Рассказы
о соли»: о ремёслах, без которых не обходился солеваренный промысел (кузнечестве,
плотничестве, ткачестве); о гастрономии (приготовление «солёного обеда», конкурс
на лучший рассольник, подведение итогов онлайн-конкурса «Солёный десерт») и о соляной
промышленности.
Во время фестиваля все желающие смогут принять участие в росписи
«Солонки дружбы» под руководством народного мастера Пермского края Ирины Рудик.
В музее-заповеднике «Сользавод» отметили, что фестиваль «РасСОЛЬник»
станет одним из первых в стране событий, посвящённых соли. Событие начнётся в 12:00,
что позволяет комфортно добраться до места действий из Перми.
Посещение фестиваля можно использовать как хороший повод для
сити-брейка – нового тренда в туризме, означающего короткую поездку в другой город
на день или выходные. Причём для этого не нужно будет покупать путеводитель или
искать экскурсовода – Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал для
путешественников бесплатный travel-гид.
Для удобства туристов он синхронизирован с картой покрытия сети.
Соликамск, как и музей-заповедник «Сользавод», тоже включён в
онлайн-ресурс. Виртуальный экскурсовод поможет узнать прямо на месте, как добывали
соль, что означает выражение «пермяк – солёны уши», почему стоит посетить краеведческий
музей города, какие легенды хранит Дом воеводы, как Карл Линней связан с Соликамском,
который через восемь лет отпразднует своё 600-летие.
Для того чтобы воспользоваться путеводителем, нужен только смартфон
и мобильный интернет.
Светлана Галилеева, директор макрорегиона «Урал» Tele2:
«Тренд
на популярность внутреннего туризма начался ещё до пандемии, и с тех пор только набирает
обороты. Data scientists Tele2 проанализировали туристический поток в Пермский край
из других регионов. По данным оператора, больше всего путешественников приезжает
из Свердловской и Челябинской области, Республики Башкортостан и Москвы. Женщин
среди туристов в два раза больше, чем мужчин, средняя длительность поездки составляет
восемь дней. Растёт и потребление мобильного интернета у пользователей. Мы объединили
две тенденции и создали онлайн-путеводитель по Пермскому краю, чтобы сделать поездки
наших клиентов комфортнее и интереснее. Команда проекта выбрала самые интересные
для путешественников направления. Мы надеемся, что с нашим трэвел-гидом каждый откроет
для себя регион по-новому и получит ещё больше впечатлений от поездки. На сегодня
количество посетителей сайта превысило 45 тыс.».
Помимо экскурсии по Соликамску, в онлайн-путеводитель включены
такие популярные маршруты для путешествий по региону, как «Сплав: сердце Пармы»,
«Уникальная Губаха», «Чердынь-Ныроб: где время остановилось» и др. У трэвел-гида
можно узнать уникальную информацию, которую невозможно найти в интернете. Эксклюзивный
контент составлен на основе рассказов музейных работников, краеведов и историков.
Клиенты Tele2 могут быть уверены в качестве связи – команда проекта
протестировала сеть в каждой локации.
Для комфортного пребывания в незнакомых местах в онлайн-ресурсе
собраны данные о длительности маршрута, рекомендованном времени для посещения достопримечательностей,
сведения о ближайших кафе и гостиницах, где можно остановиться на ночь.
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