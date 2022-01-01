В Пермском крае изготовят «Солонку дружбы» Традиционный предмет кухонной утвари создадут участники нового фестиваля «РасСОЛЬник» (0+) Поделиться Твитнуть

Tele2

В предстоящую субботу, 20 августа, на территории музея-заповедника «Сользавод» (Соликамск) пройдёт новый для Пермского края фестиваль «РасСОЛЬник» (0+).

Как уточняют организаторы, лейтмотивом события станут «Рассказы о соли»: о ремёслах, без которых не обходился солеваренный промысел (кузнечестве, плотничестве, ткачестве); о гастрономии (приготовление «солёного обеда», конкурс на лучший рассольник, подведение итогов онлайн-конкурса «Солёный десерт») и о соляной промышленности.

Во время фестиваля все желающие смогут принять участие в росписи «Солонки дружбы» под руководством народного мастера Пермского края Ирины Рудик.

В музее-заповеднике «Сользавод» отметили, что фестиваль «РасСОЛЬник» станет одним из первых в стране событий, посвящённых соли. Событие начнётся в 12:00, что позволяет комфортно добраться до места действий из Перми.

Tele2

Посещение фестиваля можно использовать как хороший повод для сити-брейка – нового тренда в туризме, означающего короткую поездку в другой город на день или выходные. Причём для этого не нужно будет покупать путеводитель или искать экскурсовода – Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал для путешественников бесплатный travel-гид. Для удобства туристов он синхронизирован с картой покрытия сети.

Соликамск, как и музей-заповедник «Сользавод», тоже включён в онлайн-ресурс. Виртуальный экскурсовод поможет узнать прямо на месте, как добывали соль, что означает выражение «пермяк – солёны уши», почему стоит посетить краеведческий музей города, какие легенды хранит Дом воеводы, как Карл Линней связан с Соликамском, который через восемь лет отпразднует своё 600-летие.

Для того чтобы воспользоваться путеводителем, нужен только смартфон и мобильный интернет.

Tele2

Светлана Галилеева, директор макрорегиона «Урал» Tele2:

«Тренд на популярность внутреннего туризма начался ещё до пандемии, и с тех пор только набирает обороты. Data scientists Tele2 проанализировали туристический поток в Пермский край из других регионов. По данным оператора, больше всего путешественников приезжает из Свердловской и Челябинской области, Республики Башкортостан и Москвы. Женщин среди туристов в два раза больше, чем мужчин, средняя длительность поездки составляет восемь дней. Растёт и потребление мобильного интернета у пользователей. Мы объединили две тенденции и создали онлайн-путеводитель по Пермскому краю, чтобы сделать поездки наших клиентов комфортнее и интереснее. Команда проекта выбрала самые интересные для путешественников направления. Мы надеемся, что с нашим трэвел-гидом каждый откроет для себя регион по-новому и получит ещё больше впечатлений от поездки. На сегодня количество посетителей сайта превысило 45 тыс.».

Помимо экскурсии по Соликамску, в онлайн-путеводитель включены такие популярные маршруты для путешествий по региону, как «Сплав: сердце Пармы», «Уникальная Губаха», «Чердынь-Ныроб: где время остановилось» и др. У трэвел-гида можно узнать уникальную информацию, которую невозможно найти в интернете. Эксклюзивный контент составлен на основе рассказов музейных работников, краеведов и историков.

Клиенты Tele2 могут быть уверены в качестве связи – команда проекта протестировала сеть в каждой локации.

Для комфортного пребывания в незнакомых местах в онлайн-ресурсе собраны данные о длительности маршрута, рекомендованном времени для посещения достопримечательностей, сведения о ближайших кафе и гостиницах, где можно остановиться на ночь.

Tele2

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