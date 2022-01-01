Штрафы москвичам будут начислять с помощью пермской электроники Дорожные службы столицы закупили уличные роутеры компании «Микродрайв» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский производитель роутеров с 4G-модулем компания «Микродрайв» начала поставки для дорожных служб Москвы. Туда отправилась первые 500 штук роутеров NR-612, их будут использовать для работы дорожных камер, об этом сообщает телеграмм-канал «Мой бизнес Пермский край».

NR-612 — модель уличных роутеров, удваивает скорость интернета за счёт сложения скоростей в пределах одного или разных частотных диапазонов.

«Электроника из Перми настолько сурова, что позволит штрафовать московских автолюбителей даже в -40 °C: внутри роутера установлен подогрев, который позволяет прибору работать при низких температурах», — говорится в сообщении.

Также компания начала поставки роутеров для пермской Корпорации ПСС (производит полный спектр оборудования для электрохимической защиты от коррозии). Первые 300 штук Tandem-4GX установят в зарядные станции для электромобилей.

Предприниматели говорят, что заключать выгодные контракты стало возможно после ухода с рынка латвийского производителя сетевого оборудования MikroTik.

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