Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло шесть пожаров Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки 17 августа в Пермском крае произошло шесть пожаров. Об этом сообщает краевое МЧС.

Так, по одному пожару случилось на территориях Перми, Осинского, Краснокамского, Суксунского, Кудымкарского и Чайковского муниципальных округов.

Уточняется, что погибших и травмированных нет.





Основными причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.





Для сравнения: 17 августа 2021 года произошло 18 пожаров.

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