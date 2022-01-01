Елена Синица

За сутки в Пермском крае произошло шесть пожаров

Погибших и травмированных нет

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пожар

  Константин Долгановский

За сутки 17 августа в Пермском крае произошло шесть пожаров. Об этом сообщает краевое МЧС.

Так, по одному пожару случилось на территориях Перми, Осинского, Краснокамского, Суксунского, Кудымкарского и Чайковского муниципальных округов.
Уточняется, что погибших и травмированных нет.

Основными причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.

Для сравнения: 17 августа 2021 года произошло 18 пожаров.

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