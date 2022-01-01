Елена Синица
За сутки в Пермском крае произошло шесть пожаров
Погибших и травмированных нет
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За сутки 17 августа в Пермском крае произошло шесть пожаров. Об этом сообщает краевое МЧС.
Так, по одному пожару случилось на территориях Перми, Осинского, Краснокамского, Суксунского, Кудымкарского и Чайковского муниципальных округов.
Уточняется, что погибших и травмированных нет.
Основными причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.
Для сравнения: 17 августа 2021 года произошло 18 пожаров.
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