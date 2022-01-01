В детских садах Кировского района Перми не хватает медоборудования К дисциплинарной ответственности привлечены десять должностных лиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура провела проверку работы медицинских кабинетов в детских садах Кировского района Перми. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в восьми дошкольных учреждениях выявили нарушения в оказании медпомощи детям.

В частности, установлено, что в кабинетах отсутствуют фиксаторы ключицы, травматологические укладки, комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, аппараты ИВЛ и др.

Руководителям образовательных организаций внесены представления, которые удовлетворены. Кроме того, десять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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