На участке трассы Пермь—Березники полностью перекроют движение Поделиться Твитнуть

На участке Восточного обхода Перми между улицами Цимлянской и Корсуньской (51 км трассы Пермь—Березники) с 2:00 до 6:00 час. 21 августа полностью перекроют движение транспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу минтранса Пермского края.

Перекрытие участка связано с монтажом пролётного строения надземного пешеходного перехода.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и время следования. Для транспорта экстренных служб будет организован объезд по улицам Фрунзе, Евгения Пузырёва и Корсуньской.

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