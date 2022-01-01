В центре Перми 18 августа отключат светофоры на двух перекрёстках Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 18 августа, в связи с профилактическими работами в Перми будут отключены светофоры на двух перекрёстках. Об этом сообщили в ГИБДД.

С 9:00 до 17:00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Попова и Петропавловская, а также Попова и Монастырская.

Водителям рекомендуется при подъезде к данным перекрёсткам снижать скорость движения.

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