В центре Перми 18 августа отключат светофоры на двух перекрёстках
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В четверг, 18 августа, в связи с профилактическими работами в Перми будут отключены светофоры на двух перекрёстках. Об этом сообщили в ГИБДД.
С 9:00 до 17:00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Попова и Петропавловская, а также Попова и Монастырская.
Водителям рекомендуется при подъезде к данным перекрёсткам снижать скорость движения.
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