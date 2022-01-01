Елена Синица В Пермском крае может появиться новый председатель регионального правительства Пока губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сам занимает эту должность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор края Дмитрий Махонин не исключил, что в ближайшее время может быть назначен председатель краевого правительства. Об этом он заявил на встрече с редакторами СМИ.

Напомним, с момента назначения губернатором он сам занимает эту должность. Однако, по словам главы региона, сейчас, «когда он понял, как всё устроено», то начал думать о возможном назначении на пост премьера другого человека.





«Я не люблю быстрые решения, когда принимают лишь бы дырку заткнуть. Надо проверить человека, а потом назначать, вот и вся история. Совершенно откровенно говорю, мне понятна юриспруденция, технология промышленная, потому что я семь лет занимался этим, — сказал Дмитрий Махонин. — Контролировал цены, но пока не пройдёшь производственный процесс — не поймёшь ценообразование. По стройке также не понимал, мне надо было самому набить шишки, чтобы понимать, как процесс устроен и как его модернизировать. Сейчас, как мне кажется, понимаю, хотя и нет предела совершенству. Сейчас через какое-то время созрел для того, чтобы председателя правительства назначить».





Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривается ли на этот пост глава администрации Александр Смертин, он ответил, что тот не рассматривается на должность председателя правительства.

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