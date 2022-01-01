Скончался бывший сотрудник министерства здравоохранения Пермского края Александр Коновалов возглавлял мобилизационный отдел ведомства Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на 67 году жизни скончался бывший начальник мобилизационного отдела министерства здравоохранения Пермского края Александр Коновалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Коновалов руководил подразделением с 2004 по 2021 год. Был награждён почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и качественную работу по обеспечению мобилизационной подготовки ведомства.

Коллектив минздрава выражает соболезнования родным и близким. Прощание с Александром Коноваловым пройдёт 18 августа в большом зале на ул. Старцева, 61 в 9.50.

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