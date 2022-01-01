На Сылве в Суксунском округе Прикамья утонул человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае вечером 16 августа произошёл очередной несчастный случай на воде. В Сылве на территории Суксунского округа утонул человек. Как рассказали ТК «Рифей» в региональном МЧС, сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному в 20:30.

На место происшествия были направлены девять спасателей и две единицы техники.

В МЧС вновь призвали жителей Прикамья соблюдать осторожность во время отдыха у водоёмов.

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