В Перми председатель ЖСК похитила со счёта кооператива более 4 млн руб. Уголовное дело рассмотрят в Свердловском районном суде Поделиться Твитнуть

Зампрокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение в отношении председателя потребительского кооператива «ЖСК № 69». Женщина обвиняется в хищении вверенного ей чужого имущества, совершённом в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что руководитель ЖСК с марта 2014-го по июль 2018 года систематически завышала себе зарплату и таким образом присвоила 4,3 млн руб., перечисленных жильцами многоквартирного дома за коммунальные услуги.

Уголовное дело направлено в Свердловский райсуд Перми для рассмотрения по существу.

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