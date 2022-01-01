На бульваре им. Советской Армии в Перми заработали фонтаны Поделиться Твитнуть

На бульваре им. Советской Армии по ул. Сибирской после восстановления чаш и окончания наладочных работ заработали фонтаны с подсветкой. Высота струй достигает двух метров. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Перми.

Уточняется, что в квадратной чаше фонтана установлено 25 форсунок и 16 светодиодных светильников с функцией изменения цвета. В прямоугольной части — 60 форсунок и 50 светильников.

Как напоминает ВЕТТА, на бульваре им. Советской Армии в рамках капитального ремонта ранее была отремонтирована пешеходная зона, переустроено наружное освещение, выполнено озеленение. В будущем здесь будет установлена детская площадка.

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