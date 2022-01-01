На Украине погиб военнослужащий из Кунгурского округа Прикамья Игорю Лепихину было 33 года Поделиться Твитнуть

Во время спецоперации на Украине, в боях за село Спорное 12 августа погиб рядовой Игорь Лепихин из Кунгурского округа Пермского края, об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Игорь Лепихин окончил 9 классов кунгурской школы № 10, затем обучался в ПУ-2. Проходил воинскую службу по контракту в воинской части Чебаркуля (Челябинская обл.).

«Игорь был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой, всегда готов прийти на помощь. Жизнелюбие, целеустремлённость, активная жизненная позиция — отличительные черты характера Игоря», — говорится в сообщении.

В администрации Кунгурского МО и окружной думе выразили соболезнование родным и близким Игоря Лепихина.

Гражданская панихида и отпевание состоятся 17 августа 2022 года в 12.00 в храме святителя Николая Чудотворца по адресу: село Неволино, ул. Каменных, 11.

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