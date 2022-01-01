Елена Синица За столкновение электрички и путеукладчика в Перми двое рабочих привлечены к ответственности Ущерб составил более 8 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за столкновение электрички и путеукладчика на перегоне Кабельная—Лёвшино двух рабочих привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Поясняется, что в мае 2022 года электропоезд «Пермь II—Лёвшино—ПермьII» на перегоне Кабельная—Лёвшино задел машину-путеукладчик. В тот момент проводились работы по укладке рельсов на соседнем железнодорожном пути.





В результате были повреждены два вагона электропоезда. Сумма ущерба составила более 8 млн руб. Кроме этого, произошла задержка пяти поездов.





Причина столкновения — работы по укладке рельсошпальной решетки с нарушением габарита смежного пути. Помимо этого, сказалось отсутствие взаимодействия между станционным работником и руководителем работ.





Прокурор внёс представление руководителю машинной станции, а два работника привлечены к дисциплинарной ответственности. Более того, возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ в отношении виновных должностных лиц. Им назначены штрафы.





Также расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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