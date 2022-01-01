Владелец подпольного алкомаркета в Пермском крае оштрафован на 200 тыс. руб. Бутлегер выплатил уголовный штраф под контролем судебных приставов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кизеле Пермского края вынесен обвинительный приговор 34-летнему местному жителю, который наладил поставки поддельных элитных напитков в родной город и распространял их среди друзей и знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Бутлегер закупал товар на мини-рынке «Гача» в краевой столице, пока в одну из поездок в Пермь не был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Во время обыска в его гараже было обнаружено более 150 бутылок различного алкоголя с этикетками всемирно известных брендов текилы, бурбона, виски, бренди. Но, как показала экспертиза, ни одна из бутылок не имела отношения к оригинальным напиткам. В суррогатах была занижена доля алкоголя, в некоторых присутствовали примеси метанола, сивушных масел и сложных эфиров.

Суд усмотрел в действиях гражданина составы преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 180 УК РФ. За приобретение и сбыт немаркированной алкогольной продукции, а также за незаконное использование средств индивидуализации продуктов мужчина был приговорён к уголовному штрафу 200 тыс. руб.

Под контролем судебных приставов мужчина выплатил положенную сумму в полном объёме.

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