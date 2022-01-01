В минимуществе согласовали проект изменений в СТП Прикамья В ближайшее время документ передадут в правительство края для утверждения Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В минимущества Пермского края прошла согласительная комиссия по проекту внесения изменений в Схему территориального планирования (СТП) Прикамья. Как сообщили в ведомстве, решение о согласовании Проекта с внесёнными в него изменениями принято единогласно.

Также в региональном министерстве отметили, что уже получено положительное заключение министерства экономического развития РФ о согласовании проекта СТП.

В ближайшее время проект изменений в Схему будет вынесен на рассмотрение правительства Пермского края для утверждения.

Напомним, СТП является главным градостроительным документом региона. Схема содержит положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения. СТП обеспечивает согласованное развитие региона в целом и муниципальных образований в частности.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что пермский градозащитник проиграл в суде по делу о Схеме территориального планирования Пермского края.

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