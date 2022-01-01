Население Земли превысило отметку в 8 млрд человек При этом количество мужского населения составляет чуть более 4 млрд жителей, а женского — 3,9 млрд Поделиться Твитнуть

Численность населения Земли официально достигла отметки в 8 млрд человек. Такие данные 14 августа зафиксированы на портале Countrymetrics.info, на нём расположен виртуальный счётчик жителей планеты.

При этом количество мужского населения составляет чуть более 4 млрд жителей, а женского — 3,9 млрд.

Там также приводятся три самые распространенные причины смертей жителей планеты. На первом месте ишемическая болезнь сердца — 5,9 млн случаев в 2022 году, инсульт — 4,2 млн и острые инфекции нижних дыхательных путей — 2,1 млн.

Ранее департамент по экономическим и социальным вопросам ООН представил расчёты роста численности людей на Земле, согласно которым население планеты должно было достичь 8 млрд 15 ноября 2022 года, пик — 10,4 млрд — ожидается к 2080-м годам, пишет The Wall Street Journal.

Позднее австрийский Центр демографии и глобального человеческого капитала им. Витгенштейна составил прогноз, в котором утверждается, что численность населения Земли может не пересечь отметку в 10 млрд человек. Эксперты Центра считают, что снижение начнётся после достижения примерно 9,6 млрд к 2070 году.

Директор австрийского Центра демографии Вольфганг Лутц заявил, что модель ООН не учитывает уровень образования и качество здравоохранения в разных странах, он уверен, что темпы роста населения в Африке и Азии будут ниже, чем прогнозирует ООН. Лутц также отметил, что ожидает более заметного снижения темпов роста населения в Китае.

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