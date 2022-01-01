Мария Сыропятова В Пермском крае открыли ещё один памятник коту На этот раз в Чердыни Поделиться Твитнуть

Кот Мурашик в Чердыни

Мария Сыропятова

В Чердыни увековечили в скульптуре кота Мурашика. Новый арт-объект появился в Комсомольском сквере города.

Кот принадлежал местным купцам-пароходчикам Надымовым и жил в конце XIX века в их доме рядом с пристанями на берегу Колвы. В фондах Чердынского краеведческого музея есть фотография этого кота.

фото кота Мурашика из краеведческого музея Чердыни

По легенде, когда Григорий Надымов наблюдал за разгрузкой товара, кот непременно был рядом и ждал, когда его угостят рыбой.

«История нас воодушевила, мы поделились ею с командой скульпторов, и в результате получилось произведение искусства, — презентовала скульптуру директор Чердынского краеведческого музея Ирина Трофимова. — Теперь это наш общий любимец, рядом с которым можно будет фотографироваться и просто хорошо проводить время. Он хранит в себе тепло города и большую историю».

Придумала и изготовила скульптуру художница-керамистка Марина Еркович. Высота скульптуры — 1,9 м. На её изготовление потребовалось 365 кг огнеупорной глины. Работа заняла 10 дней, 8 часов обжига в печи, для которого понадобилось 2 кубометра дров.

Напомним, в Перми рядом с перекрестком Комсомольского проспекта и ул. Революции есть памятник «Кота на батарее», поставленный к юбилею местных теплосетей. Кроме того, в парке им. Горького (рядом с выходом на ул. Сибирскую) расположен памятник бездомному коту.

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