Елена Синица Краевой Роспотребнадзор за полгода оштрафовал водоснабжающие организации на 801 тыс.руб. Было проверено 47 организаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2022 года краевой Роспотребнадзор вынес водоснабжающим организациям 86 постановлений о штрафах из-за качества питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма штрафов составила 801 тыс.руб., добавили в Роспотребнадзоре. Всего было проверено 47 организаций, эксплуатирующих 201 объект водоснабжения. Также было проведено 177 профилактических мероприятий (профилактические визиты, консультирование, объявление предостережений).





По результатам проверки специалисты управления подали восемь исков в суд к организациям, эксплуатирующими системы водоснабжения, с требованием о соблюдении законодательства.

Сообщается, что в рамках мониторинга было изучено более 7 тыс. проб. По микробиологическим показателям доля не соответствующих нормам проб составила 1,3% (РФ, 2021 г. — 2,4%), по санитарно-химическим показателям — 3,1% (РФ, 2021 г. — 12,5%).





По итогам 2021 года доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного составила 92,7% (РФ, 2021 — 87,35%).

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