Елена Синица
Краевой Роспотребнадзор за полгода оштрафовал водоснабжающие организации на 801 тыс.руб.
Было проверено 47 организаций
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За первое полугодие 2022 года краевой Роспотребнадзор вынес водоснабжающим организациям 86 постановлений о штрафах из-за качества питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая сумма штрафов составила 801 тыс.руб., добавили в Роспотребнадзоре. Всего было проверено 47 организаций, эксплуатирующих 201 объект водоснабжения. Также было проведено 177 профилактических мероприятий (профилактические визиты, консультирование, объявление предостережений).
По результатам проверки специалисты управления подали восемь исков в суд к организациям, эксплуатирующими системы водоснабжения, с требованием о соблюдении законодательства.
Сообщается, что в рамках мониторинга было изучено более 7 тыс. проб. По микробиологическим показателям доля не соответствующих нормам проб составила 1,3% (РФ, 2021 г. — 2,4%), по санитарно-химическим показателям — 3,1% (РФ, 2021 г. — 12,5%).
По итогам 2021 года доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного составила 92,7% (РФ, 2021 — 87,35%).
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