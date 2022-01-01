Мария Сыропятова Чердынь обзавелась постерами В серии художницы Юлии Морохиной пока 20 работ Поделиться Твитнуть

Юлия Морохина

Мария Сыропятова

Художница Юлия Морохина нарисовала постеры с видами Чердыни. В субботу, 13 августа, они были представлены публике в местной арт-резиденции.

Юлия Морохина переехала в Чердынь из Перми полгода назад. Она совмещает работу экскурсоводом в краеведческом музее Чердыни с увлечением графикой. По словам Юлии Морохиной, в Чердыни ее привлекла красота природы и архитектуры города.

«Исторических зданий здесь очень много, — отмечает Юлия Морохина. — Переехала в Чердынь, потому что здесь красиво. Историческая застройка мне близка, она наполняет гармонией, спокойствием и красотой. Когда рисую, то погружаюсь глубоко в себя и чувствую себя хорошо и расслабленно».

Кроме 20 постеров, графические работы Морохиной представлены в виде скетчбука и набора открыток.





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