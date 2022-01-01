В Перми мужчина поймал падавшего с третьего этажа ребёнка Поделиться Твитнуть

Награду Александру Подлесных вручил начальник УМВД полковник полиции Станислав Кравченко / фото: управление МВД России по Перми

В Управлении МВД России по Перми в торжественной обстановке вручили жителю города Александру Подлесных благодарственной письмо за проявленное мужество и активную гражданскую позицию, сообщили в пресс-службе пермской полиции.

Уточняется, что 26 июля 2022 года Александр ехал на велосипеде и услышал детский крик. Он увидел, что с третьего этажа на переходном балконе свисает ребёнок. Тогда Александр незамедлительно подбежал под балкон, и ребёнок упал ему на руки, что спасло несовершеннолетнему жизнь.

Награду Александру Подлесных вручил начальник УМВД полковник полиции Станислав Кравченко.

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