В Перми мужчина поймал падавшего с третьего этажа ребёнка
В Управлении МВД России по Перми в торжественной обстановке вручили жителю города Александру Подлесных благодарственной письмо за проявленное мужество и активную гражданскую позицию, сообщили в пресс-службе пермской полиции.
Уточняется, что 26 июля 2022 года Александр ехал на велосипеде и услышал детский крик. Он увидел, что с третьего этажа на переходном балконе свисает ребёнок. Тогда Александр незамедлительно подбежал под балкон, и ребёнок упал ему на руки, что спасло несовершеннолетнему жизнь.
Награду Александру Подлесных вручил начальник УМВД полковник полиции Станислав Кравченко.
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