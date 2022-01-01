Уровень преступности среди несовершеннолетних в Пермском крае снизился на 19,3% Почти 60% правонарушений приходится на кражи Поделиться Твитнуть

За первое полугодие 2022 года Уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае поступило 868 обращений, в том числе от 82 детей. По итогам работы с обращениями восстановлено 78% нарушенных прав несовершеннолетних. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена Светланы Денисовой.

Всего за 2021 год в её адрес поступило более 2,1 тыс. обращений (61% из них — жалобы). В ходе работы с обращениями в 75% случаев права детей восстановлены. Самые частые обращения — по вопросам предоставление места в детском саду.

Согласно докладу, в регионе в течение трех лет снижается число детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 95% таких несовершеннолетних сегодня воспитываются в замещающих семьях.

Также в докладе были обозначены ряд вопросов, решение которых требует усиления межведомственного взаимодействия. Например, несмотря на то, что в регионе по сравнению с 2020 годом уровень преступности среди несовершеннолетних снизился на 19,3%, большинство правонарушений относятся к весьма серьезным: почти 60% приходится на кражи.

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