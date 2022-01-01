В Перми открылась ярмарка сыра и хлеба
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В Перми 13 августа на площадке торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) в 10-00 открылась ярмарка сыра и хлеба. Она будет работать до 20 часов.
Всего в ярмарке принимают участие 28 компаний Прикамья. Помимо сыра и хлеба, все желающие могут попробовать и приобрести другую молочную продукцию, печенье, пряники, мёд, шоколад, джемы.
Организаторами ярмарки выступили минпромторг и Пермская торгово-промышленная палата.
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