В Перми открылась ярмарка сыра и хлеба Поделиться Твитнуть

В Перми 13 августа на площадке торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) в 10-00 открылась ярмарка сыра и хлеба. Она будет работать до 20 часов.

Всего в ярмарке принимают участие 28 компаний Прикамья. Помимо сыра и хлеба, все желающие могут попробовать и приобрести другую молочную продукцию, печенье, пряники, мёд, шоколад, джемы.

Организаторами ярмарки выступили минпромторг и Пермская торгово-промышленная палата.

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