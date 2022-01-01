В Перми заключены контракты по завершению четырёх долгостроев После окончания работ ключи получат 570 дольщиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми Региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков и строительная компания «Высотспецстрой» (Москва) заключили контракты на достройку четырёх проблемных домов, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Речь идёт о трёх домах в ЖК «Весна» (ул. Углеуральская, 25 и ул. Переселенческая, 98 и 100), а также о втором квартале ЖК «Триумф» на ул. Карпинского, 112а, поз. 4.2.

Для достройки проблемных зданий в ЖК «Весна» подрядчик выйдет на площадку уже в августе. Срок завершения работ — через 14,5 месяцев. Цена контракта — 1,1 млрд руб.

К завершению строительства недостроя на ул. Карпинского, 112а (поз. 4.2) приступят чуть позже. Стоимость контракта — 492 млн руб.

После окончания работ ключи получат 570 дольщиков.

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