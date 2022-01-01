Большинство жителей Перми за год потратили на лекарства в среднем по 10 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Расходы 57% пермяков на лекарства в прошлом году не превысили 10 тыс. руб. Каждый пятый (19%) — потратил от 10 до 30 тыс. руб. О более крупных расходах рассказали 23% респондентов. Таковы результаты опроса, проведённого страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Лишь 4% опрошенных намерены в этом году сократить расходы на лекарства — в основном в связи с отсутствием необходимости в их потреблении, потому что вылечились. Свыше трети (38%) рассчитывают потратить на лекарства столько же, сколько и год назад, а больше половины (57%) планируют потратить больше.

Половина пермяков страдают хроническими заболеваниями, требующими долгосрочной медикаментозной терапии, а у каждого второго такие заболевания наблюдаются у близких родственников, показал опрос.

Треть опрошенных (33%) хотели бы получить возможность компенсации расходов на лекарства в процессе лечения. Еще 28% респондентов сообщили, что в этом не нуждаются.





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