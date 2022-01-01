Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 11 пожаров Погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За среду, 11 августа, на территории Пермского края произошло 11 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, по два пожара случилось в Перми и Чусовском городском округе. По одному пожару произошло в Чайковском, Краснокамском, Лысьвенском, Губахинском городских округах, в Александровском и Куединском муниципальных округах и Пермском муниципальном районе.





Погибших нет, травмирован один человек. Основными причинами возникновения пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.





Для сравнения: в прошлом году 11 августа произошло шесть пожаров.

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