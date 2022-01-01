Елена Синица В Чердыни бухгалтер бюджетной организации похитила 988 тыс. руб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чердыни бухгалтер бюджетной организации похитила 988 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое МВД.

Поясняется, что обвиняемая вела расчёты с персоналом по оплате труда. С мая 2020-го по апрель 2022-го она при начислении зарплаты вносила недостоверные данные о сотрудниках. Женщина указывала личные данные близких родственников. На их счета и переводились бюджетные средства.





Затем женщина через «Мобильный банк» переводила деньги со счетов матери и сына на свои карты и тратила их по своему усмотрению. Таким образом она смогла похитить 988 тыс. руб.





Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Свою вину злоумышленница полностью признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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