Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 12 по 14 августа
12 августа на площади перед Театром-Театром стартует спектакль-променад «Юра и Лара были здесь» (12+) по мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Спектакль-«бродилка» создан по оригинальному сценарию и озвучен артистами Театра-Театра. На протяжении всего маршрута голоса персонажей в наушниках и карта в телефоне являются проводниками для участников, а город – декорацией и важным действующим лицом. Двигаясь по заданному сюжету, меняя локации, зрители становятся соавторами уникальной истории, которая разыгрывается в их воображении. Пройти по Юрятину можно в любое удобное время: нужны лишь телефон, наушники и уникальный одноразовый код, который приходит после покупки билета. Старт – от площади перед Театром-Театром.
12 августа в 10:30 и 11:30 в пожарной части № 5 (ул.
Белинского, 52) пройдёт день
открытых дверей (0+). Посетителям представится возможность ознакомиться с
пожарными инструментами, оборудованием и обмундированием начала ХХ века, а
также с современным; побывать в гараже боевых машин и посмотреть пожарную
технику (если она не на выезде); повторить правила пожарной безопасности и
сделать фото на память.
12 августа с 16:00 в парке
им. Чехова пройдёт фестиваль уличных
субкультур «Свои» (12+). Зрителей ждут пять направлений: граффити, спорт,
экстрим, танцы и свободный микрофон. В программе квесты и мастер-классы,
флешмобы, цирковые акробатические номера и многое другое.
12 августа в 18:00 в музее современного искусства PERMM художник и театральный куратор, автор подкастов «Против театра» и «Только
наш» Ваня Демидкин проведёт авторскую экскурсию «В
этом месте нет ничего духовного» (12+). Экскурсия, название которой цитирует один из отзывов на выставку «Его
глаза никогда не выражали ненависти» (6+), будет посвящена её зрителям. Ваня
Демидкин собрал 15 самых интересных отзывов о выставке на стикерах и ответил на
них с помощью выставленных работ. Эта экскурсия – рассказ об искусстве и
стереотипах, с которыми оно сталкивается.
12 августа в 20:00 в Саду соловьёв пройдёт Праздник волшебного света (0+). В
программе экскурсия «Сказочные и таинственные растения Сада», световые
инсталляции и фотозоны, выставка авторской керамики студии LEONARDO,
музыкальный джем, тихие прогулки по саду в сумерках и фотосессии.
13 и 14 августа с 14:00 до 23:00 на
городской эспланаде пройдёт Международный
фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Зрителей ждут выступления 12 уличных
театров, которые подготовили премьеры и уникальные постановки. В программе
–выступления артистов разных жанров, от людей-статуй, ходулистов и петрушечного
театра до тематических променадов и уличных спектаклей. Среди участников этого
года театр «АспектР» (Санкт-Петербург), театр «Чудо» (Астрахань), театр кукол
«Карабаска», театр «Туки-Луки» с интерактивным уличным спектаклем «Люди и
птицы», Bastrigin Brothers (Москва) с шоу воздушных гимнастов и многие другие.
Подробное расписание фестиваля здесь.
13 августа в 9:45 в
конноспортивном комплексе в п. Ферма (ул. Заводская, 3/1) начнётся экстремальный
забег «Родео-59» (18+): бег по пересечённой местности с преодолением
нестандартных препятствий – барьеров и водяных ванн, грязи, отвесных стен и
канатов. Для зрителей будут подготовлены детские зоны, катание на лошадях,
концертная программа, розыгрыши, фуд-корт и множество других занятий и
сюрпризов.
13 августа в 10:00 в с. Пуксиб начнётся V межмуниципальный фестиваль
старинных ремёсел и традиций «Антураж вокруг пряжи» (0+). В программе
ремесленные мастер-классы, модный показ, ярмарка, а также этномаршрут к Пуксе.
13 августа с 12:00 на
городской эспланаде Красновишерска пройдёт «Праздник черники и черничного пирога» (0+): конкурс пирогов
«Черничное счастье», выступления творческих коллективов со всего Пермского края,
площадки национальной кухни и народных игр, ярмарка народных промыслов и
мастер-классы.
14 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на постановку Шекспировского театра «Глобус» «Комедия ошибок» (16+). Молодой
режиссёр Бланш МакИнтайр лихо распутывает гордиевы узлы ранней комедии Шекспира
при помощи задорного актёрского состава.
13 августа в 19:30 в частной филармонии «Триумф» Танго-оркестр Tango en Vivo под руководством
Ивана Таланина представит концерт «Легенды Буэнос-Айреса» (16+).
До 17 августа в киноцентре «Премьер» в рамках Летнего фестиваля итальянских
комедий будет показан фильм «Счастье быть одной» (16+).
До 31 августа на
набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый
сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут
игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и
тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое. 13 августа с 10:00
пройдёт спортивный фестиваль «День физкультурника»: весь день бесплатные
мастер-классы по скандинавской ходьбе, теннису, оздоровительной гимнастике,
регби, Zumba-марафон и многое другое.
До 31 августа на
официальном YouTube-канале
Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией
Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа
«Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля
Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского
ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.
До 4 сентября в Пермском государственном цирке проходит цирковое шоу
«Счастливый билет» (0+). Зрителей
ждут выступление клоунов и акробатов,
волшебство иллюзии в исполнении Марии Кох-Кукес, трюки с экзотическими
животными и многое другое.
До 7 сентября в
арт-пространстве «Другие круги»
можно увидеть фотопроект «Пространство момента» (16+). Экспозиция представляет
работы фотохудожника, работающего под псевдонимом Томас Гарвей.
До 9 октября в ЦУМе проходит интерактивная выставка «Внутри
человека» (0+).
До 23 октября на сайте Medici.TV можно увидеть сольный
концерт Михаила Плетнёва (16+), посвящённый богатому романтическому
репертуару Фредерика Шопена, в рамках Фестиваля Вербье-2022. Виртуоз
представляет интерпретации избранных ноктюрнов, трёх полонезов, Фантазии фа
минор и страстной Баркаролы фа-диез мажор.
До 29 января 2023 года на
сайте Opera Vision доступна запись
трансляции «Эрнари» (16+)
Джузеппе Верди в театре Опера дель Рома.
До 8 февраля 2023 года
на сайте «Ваш досуг» доступна запись: Клаус
Мякеля и Изабелла Фауст исполняют произведения Брамса и Моцарта (16+).
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