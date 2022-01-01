Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 12 по 14 августа Поделиться Твитнуть

12 августа на площади перед Театром-Театром стартует спектакль-променад «Юра и Лара были здесь» (12+) по мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Спектакль-«бродилка» создан по оригинальному сценарию и озвучен артистами Театра-Театра. На протяжении всего маршрута голоса персонажей в наушниках и карта в телефоне являются проводниками для участников, а город – декорацией и важным действующим лицом. Двигаясь по заданному сюжету, меняя локации, зрители становятся соавторами уникальной истории, которая разыгрывается в их воображении. Пройти по Юрятину можно в любое удобное время: нужны лишь телефон, наушники и уникальный одноразовый код, который приходит после покупки билета. Старт – от площади перед Театром-Театром.

фото: Юлия Савенкова

12 августа в 10:30 и 11:30 в пожарной части № 5 (ул. Белинского, 52) пройдёт день открытых дверей (0+). Посетителям представится возможность ознакомиться с пожарными инструментами, оборудованием и обмундированием начала ХХ века, а также с современным; побывать в гараже боевых машин и посмотреть пожарную технику (если она не на выезде); повторить правила пожарной безопасности и сделать фото на память.

12 августа с 16:00 в парке им. Чехова пройдёт фестиваль уличных субкультур «Свои» (12+). Зрителей ждут пять направлений: граффити, спорт, экстрим, танцы и свободный микрофон. В программе квесты и мастер-классы, флешмобы, цирковые акробатические номера и многое другое.

12 августа в 18:00 в музее современного искусства PERMM художник и театральный куратор, автор подкастов «Против театра» и «Только наш» Ваня Демидкин проведёт авторскую экскурсию «В этом месте нет ничего духовного» (12+). Экскурсия, название которой цитирует один из отзывов на выставку «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+), будет посвящена её зрителям. Ваня Демидкин собрал 15 самых интересных отзывов о выставке на стикерах и ответил на них с помощью выставленных работ. Эта экскурсия – рассказ об искусстве и стереотипах, с которыми оно сталкивается.

12 августа в 20:00 в Саду соловьёв пройдёт Праздник волшебного света (0+). В программе экскурсия «Сказочные и таинственные растения Сада», световые инсталляции и фотозоны, выставка авторской керамики студии LEONARDO, музыкальный джем, тихие прогулки по саду в сумерках и фотосессии.

13 и 14 августа с 14:00 до 23:00 на городской эспланаде пройдёт Международный фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Зрителей ждут выступления 12 уличных театров, которые подготовили премьеры и уникальные постановки. В программе –выступления артистов разных жанров, от людей-статуй, ходулистов и петрушечного театра до тематических променадов и уличных спектаклей. Среди участников этого года театр «АспектР» (Санкт-Петербург), театр «Чудо» (Астрахань), театр кукол «Карабаска», театр «Туки-Луки» с интерактивным уличным спектаклем «Люди и птицы», Bastrigin Brothers (Москва) с шоу воздушных гимнастов и многие другие. Подробное расписание фестиваля здесь.

13 августа в 9:45 в конноспортивном комплексе в п. Ферма (ул. Заводская, 3/1) начнётся экстремальный забег «Родео-59» (18+): бег по пересечённой местности с преодолением нестандартных препятствий – барьеров и водяных ванн, грязи, отвесных стен и канатов. Для зрителей будут подготовлены детские зоны, катание на лошадях, концертная программа, розыгрыши, фуд-корт и множество других занятий и сюрпризов.

13 августа в 10:00 в с. Пуксиб начнётся V межмуниципальный фестиваль старинных ремёсел и традиций «Антураж вокруг пряжи» (0+). В программе ремесленные мастер-классы, модный показ, ярмарка, а также этномаршрут к Пуксе.

13 августа с 12:00 на городской эспланаде Красновишерска пройдёт «Праздник черники и черничного пирога» (0+): конкурс пирогов «Черничное счастье», выступления творческих коллективов со всего Пермского края, площадки национальной кухни и народных игр, ярмарка народных промыслов и мастер-классы.

14 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на постановку Шекспировского театра «Глобус» «Комедия ошибок» (16+). Молодой режиссёр Бланш МакИнтайр лихо распутывает гордиевы узлы ранней комедии Шекспира при помощи задорного актёрского состава.

13 августа в 19:30 в частной филармонии «Триумф» Танго-оркестр Tango en Vivo под руководством Ивана Таланина представит концерт «Легенды Буэнос-Айреса» (16+).

До 17 августа в киноцентре «Премьер» в рамках Летнего фестиваля итальянских комедий будет показан фильм «Счастье быть одной» (16+).

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое. 13 августа с 10:00 пройдёт спортивный фестиваль «День физкультурника»: весь день бесплатные мастер-классы по скандинавской ходьбе, теннису, оздоровительной гимнастике, регби, Zumba-марафон и многое другое.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 4 сентября в Пермском государственном цирке проходит цирковое шоу «Счастливый билет» (0+). Зрителей ждут выступление клоунов и акробатов, волшебство иллюзии в исполнении Марии Кох-Кукес, трюки с экзотическими животными и многое другое.

До 7 сентября в арт-пространстве «Другие круги» можно увидеть фотопроект «Пространство момента» (16+). Экспозиция представляет работы фотохудожника, работающего под псевдонимом Томас Гарвей.

Центральный выставочный зал

До 9 октября в ЦУМе проходит интерактивная выставка «Внутри человека» (0+).

До 23 октября на сайте Medici.TV можно увидеть сольный концерт Михаила Плетнёва (16+), посвящённый богатому романтическому репертуару Фредерика Шопена, в рамках Фестиваля Вербье-2022. Виртуоз представляет интерпретации избранных ноктюрнов, трёх полонезов, Фантазии фа минор и страстной Баркаролы фа-диез мажор.

До 29 января 2023 года на сайте Opera Vision доступна запись трансляции «Эрнари» (16+) Джузеппе Верди в театре Опера дель Рома.

До 8 февраля 2023 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись: Клаус Мякеля и Изабелла Фауст исполняют произведения Брамса и Моцарта (16+).

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