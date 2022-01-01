Индекс потребительских цен в Пермском крае третий месяц подряд не достигает 100% При этом в июле стоимость пассажирских авиаперевозок взлетела на 28,5% Поделиться Твитнуть

В июле 2022 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем сложился на уровне 99,75%. Как отмечают в Пермьстате, третий месяц подряд этот показатель ниже стопроцентного.

Произошло снижение стоимости продовольственных товаров (98,8%), непродовольственных товаров (99,5%), а вот услуги подорожали (101,6%).

В июле по сравнению с первым месяцем лета заметно дешевели яйца (на 5,8%), питьевое стерилизованное молоко (на 4,7%), сахар (на 4%). Снижение цен произошло также на гречневую крупу (на 3,8%). Наблюдалось заметное падение стоимости овощей, кроме репчатого лука, фруктов и цитрусовых (на 0,3-17,3%).

Одновременно подорожали кофе (на 5,4%), мука пшеничная (на 4,6%), рис шлифованный (на 3,4%).

Среди непродовольственных товаров произошло снижение цен на электротовары и бытовые приборы (на 5%), телерадиотовары (на 4,4%), средства связи (3,5%), мебель (на 1,7%), персональные компьютеры (на 1,4%), строительные материалы (на 0,5%). но подорожали на 0,9-3,8% отдельные виды трикотажных изделий и одежды, на 1,3-6,1% – моющих и чистящих средств.

Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты сложились в диапазоне от 97,2% на ксарелто до 106,9% на амлодипин, на медикаменты, не входящие в группу ЖВНЛП, – в пределах 94,8-102,7%.

В Пермьстате отметили, что основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю в июле оказало повышение стоимости пассажирских авиаперевозок - они выросли в цене сразу на 28,5%, заметно (на 9,9-14,8%) подорожали проезд в поездах дальнего следования и путёвки за рубеж (на 6,1%).

Кроме того, произошло увеличение цен и тарифов на коммунальные услуги (на 1,9-6,4%).

При этом подешевели (на 0,9-5,9%) разные виды бытовых услуг.

Потребительские цены на товары и услуги в Прикамье выросли по сравнению с декабрем 2021 года на 11,5%, этот показатель выше, чем в ПФО и в среднем по России.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.