Проект реставрации здания школы олимпийского резерва в Перми прошёл госэкспертизу В ДЮСШ «Олимп» сегодня занимаются более 600 человек Поделиться Твитнуть

ул. Мотовая, 6 / фото: photobuildings.com

Управление госэкспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проект по сохранению объекта культурного наследия «Народный дом» в Перми (ул. Мостовая, 6), сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектной документацией, подготовленной ООО «Пермстроймет+», планируется реставрация и приспособление для современного использования двухэтажного с подвалом здания общей площадью 1957,8 кв. м.

Идея строительства народного дома в Перми родилась в 1899 году, во время празднования 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. В конце XIX века в России развернулось строительство народных домов — прототипов советских дворцов культуры. Был сделан проект и начат сбор средств. В 1914 году на площадке около Мотовилихинского пруда приступили к постройке здания по проекту академика Белогруда и гражданского инженера Воловского. Однако с началом мировой войны, а затем революции строительство народного дома смогли продолжить только в 20-х годах прошлого века.

Сначала в здании размещались различные учреждения, затем архив Пермской области, позднее — спортивный клуб «Молот». В 1996 году по данному адресу была зарегистрирована ДЮСШ «Олимп». На сегодня в пермской школе олимпийского резерва функционируют отделения спортивной акробатики и греко-римской борьбы. Количество занимающихся — 600 человек. Также в здании расположены сауна и хостел.

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