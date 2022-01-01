Елена Синица В Лысьве осудят директора строительной организации за мошенничество Материальный ущерб оценивается в более 860 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

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Лысьвенское ОМВД окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора строительной организации. Он обвиняется мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Строительная фирма заключила договоры с администрацией Лысьвенского городского округа. Организация должна была провести ремонт автомобильных дорог в п. Кормовище.





Однако обвиняемый предоставил администрации фиктивные документы об объёмах выполненных работ, хотя те были завершены не полностью. Материальный ущерб оценивается в сумму свыше 860 тыс. руб.





Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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