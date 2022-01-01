Елена Синица Глава Перми прокомментировал нехватку мест в школе «Точка» Алексей Дёмкин предложил школьникам учиться в других образовательных учреждениях Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дёмкин в рамках прямого эфира прокомментировал нехватку мест в пермской школе «Точка», находящейся в ЖК «Арсенал».

По его словам, в январе 2022 года департамент образования проверил, сколько детей закреплено за этой школой. На тот момент было закреплено только 86 первоклассников. К моменту, когда был объявлен набор в школу, их количество резко возросло — до 297, добавил он.

Тем, кому не хватило мест в школе, власти предложили другие образовательные учреждения, которые «не так сильно удалены».





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